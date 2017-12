Tona... prezentu

Przyszli księża przekazali go starszej pani.

Zadaniem Akademickiego Koła Caritas jest koordynacja działalności charytatywnej Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. - W tym roku przed świętami Bożego Narodzenia wspomogliśmy starszą panią - mówi kl. Patryk Jaszkowski, prezes AKC.

Jest to kobieta w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Dowiedzieli się o niej od osoby związanej z zespołem Caritas działającym przy parafii św. Mikołaja w Elblągu. Starsza pani, pytana o to, co chciałaby dostać, powiedziała, że kołdrę i witaminy.

Klerycy na świąteczny prezent mieli przygotowane znacznie więcej pieniędzy, niż potrzeba na takie zakupy. Dowiedzieli się, że kobieta nie ma opału na zimę. Do kołdry i witamin dołożyli więc... tonę węgla. Zawieźli go klerycy - Patryk Jaszkowski i Adam Gapys.

Tradycyjnie pieniądze na mikołajkowe prezenty klerycy zbierali w swoim gronie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czyli w dniu seminaryjnego odpustu.

Oczywiście, grudzień nie jest jedynym miesiącem aktywności AKC. W seminarium zbierane są także tace. Niektóre z nich przeznaczane są na działalność koła. Elbląscy klerycy przekazali pieniądze m.in. na zakup roweru dla katechisty z kraju misyjnego, włączyli się w akcję "Rodzina Rodzinie", a kilka tygodni temu wspomogli ludzi, którzy w pożarze stracili dom.

14 grudnia klerycy odwiedzili podopiecznych Domu Opieki Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi. Każde dziecko dostało prezent. Św. Mikołaj nie zapomniał także o siostrach.

W wakacje zaś alumni należący do koła jeżdżą, jako opiekunowie, na kolonie dla dzieci, organizowane przez diecezjalną Caritas.

